Il Rotary Club Castelfranco di Sotto non si ferma, donazioni a Caritas e medici di famiglia

Per essere vicini alle persone che soffrono per le conseguenze della pandemia da Covid-19 il 21 dicembre, in occasione della festività natalizie, il Rotary Club di Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore ha consegnato alla Caritas di Castelfranco di Sotto 40 buoni spesa da 25 euro ciascuno da consegnare alle famiglie più bisognose ed ai medici di base 37 pulsossimetri da mettere a disposizione dei pazienti colpiti dal Coronavirus.

Da sempre il Natale rappresenta uno dei momenti più intimi e significativi della nostra vita, con questa iniziativa il Rotary Club ha voluto essere vicino a coloro che soffrono le conseguenze economiche e sanitarie di questa pandemia.

Al presidente in carica del Club, Daniele Campani ed al presidente incoming per l’anno rotariano 2021/22, Claudio Bartali, che hanno provveduto alla consegna, la responsabile della Caritas, Mila Milani ed il Dott. Sauro Bimbi per i medici di base hanno sottolineato come la generosità i soci del Rotary Club permetterà di venire incontro persone più bisognose del nostro territorio che soffrono ed il cui numero in questo fine 2020 è notevolmente aumentato.

Fonte: Rotary Club Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore - Ufficio stampa