Patrigno denunciato per violenza sessuale, giovane collocata in struttura protetta

Il giorno di Natale un giovane ha segnalato al 113 che suo cugino, un coetaneo residente nel Pisano, lo aveva avvertito che sua sorella minore era stata oggetto di attenzioni a sfondo sessuale dal patrigno.

Una volta sul posto gli agenti della questura di Pisa hanno rintracciato sia la ragazza che il fratello, mentre la madre e il nuovo compagno di lei stavano discutendo animatamente. L'uomo, che solo occasionalmente soggiorna nella casa della famiglia, veniva accusato dalla ragazza di averle rivolto mentre sua mamma era fuori casa, apprezzamenti a sfondo sessuale e di averla palpeggiata.

La madre e il fratello si erano accorti che la ragazza stranamente si era chiusa a chiave in camera e, dopo le prime resistenze, sarebbe scoppiata in un pianto liberatorio accusando il patrigno.

Quest'ultimo è stato accompagnato in Questura e al termine degli accertamenti, è stato denunciato per violenza sessuale. La ragazza, d'intesa con il Tribunale per i Minorenni di Firenze e la Procura della Repubblica di Pisa, è stata collocata in una struttura protetta, lontano dal contesto familiare in attesa di chiarire completamente i fatti.