Vigilia e Natale, gli interventi della Questura di Pisa

Sono vari gli interventi effettuati dalla Questura di Pisa il 24 e 25 dicembre, vigilia e Natale 2020.

Pattugliamenti e posti di controllo sul territorio hanno consentito di fermare 47 veicoli e 73 persone, tutte in regola con la normativa anti-Covid.

Nella serata della vigilia alcuni cittadini hanno segnalato una lite tra due persone in zona Cisanello. Sul posto gli agenti hanno riportato la calma, appurando che si trattava di una lite per motivi di gelosia tra un uomo e una donna pisani. L'uomo si è allontanato spontaneamente, assicurando il non ripetersi di atteggiamenti del genere in futuro.

La sera di Natale le pattuglie hanno rintracciato, in zona Ospedaletto, un giovane pisano che aveva comunicato ai parenti di volerla fare finita. Dopo essere stato tranquillizzato il 118 ha accompagnato l'uomo al pronto soccorso per le cure del caso. A Putignano infine, una pattuglia passando avrebbe sentito da una via secondaria le urla e i lamenti di una donna. Una volta rintracciata, ha riferito di sentirsi sola e depressa. La donna è stata tranquillizzata e trasportata dai sanitari del 118 al pronto soccorso.

