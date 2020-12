Vaccine Day Toscana, oggi le prime vaccinazioni contro il Covid-19

Vaccine Day Toscana

Oggi è il Vaccine Day Toscana: inizia così il cammino della regione fuori dalla pandemia di Covid-19. Questa mattina sono arrivate le prime dosi del vaccino consegnate dall'Esercito alla farmacia dell'ospedale fiorentino di Careggi. Le prime 620 dosi sono state consegnate, come da programma, alle ore 8. In Toscana, i vaccini sono arrivati ieri sera all'aeroporto di Peretola, con un volo da Roma. Ad attendere la consegna era presente il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che parla di una "giornata storica" e di "luce in fondo al tunnel".

Appena sono stati consegnati i vaccini, nell'ospedale fiorentino è iniziata la preparazione e il confezionamento delle dosi per gli altri 11 ospedali toscani hub segnalati alla struttura commissariale di Domenico Arcuri e per l'Rsa di Montedomini nel capoluogo toscano. Nel corso della mattinata, infatti, questo primo step della campagna di vaccinazione sarà estesa a tutto il territorio.

Il governo regionale, con il presidente o con suoi rappresentanti, sarà presente non solo a Careggi, ma in tutti i luoghi di inizio della campagna di vaccinazione: a Torregalli con Stefania Saccardi, a Montedomini col presidente Giani e Serena Spinelli, a Siena e Arezzo con Simone Bezzini, a Grosseto con Leonardo Marras, a Massa col consigliere speciale del presidente Giacomo Bugliani e col consigliere del presidente per le vaccinazioni Angelo Zubbani, a Prato con Stefano Ciuoffo, a Pistoia e Livorno col presidente Giani, a Lucca con Stefano Baccelli, a Empoli col presidente della commissione sanità Enrico Sostegni, a Pisa col presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Vaccine Day Toscana, oggi le prime somministrazioni

Le prime somministrazioni sono iniziate già questa mattina a Careggi CTO, alle 10 dovrebbero iniziare a Montedomini e in tutti gli altri ospedali alle ore 11.

La prima vaccinata in Toscana è un'infermiera dell'ospedale di Careggi, Simona Bausi, 50 anni: "Tanto orgoglio e tanta speranza che ci si faccia a uscire da questo periodo buio. Vaccinarsi mi sembra la cosa da fare in questo momento. C'è un po' di ansia, ma soprattutto speranza per questo vaccino. Spero di fare un 'vagone' di anticorpi'. Siamo tutti felici di essere qua oggi e di essere i primi a vaccinarsi. Soprattutto per i sanitarsi vaccinarsi dovrebbe essere praticamente obbligatorio. Rischiare di essere dei vettori di infezione per noi che lavoriamo con le persone malate è pesante e poi vogliamo essere da sprone per tutti gli altri. La fiducia nella scienza c'è ed è tanta, e sono certa che andrà bene"

Queste le parole di Giani: "Elena e Simona sono le prime vaccinate in Toscana. Entrambe infermiere da mesi in prima linea nei reparti Covid, sono il simbolo della nostra coraggiosa Toscana che combatte e si cura per rialzarsi più unita di sempre. Forza Toscana"

Da domani 470mila dosi ogni settimana in Italia

Quello di oggi è un numero simbolico: le 9750 dosi di vaccino Pfizer-BioNTech consegnate a tutti i Paesi europei è infatti solo un modo per lanciare la campagna di vaccinazione, ma il Ministero della Salute ha precisato che la distribuzione vera e propria permetterà di ottenere circa 470mila dosi ogni settimana. La distribuzione vera e propria partirà dalla settimana che inizia il 28 dicembre.