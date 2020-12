Cadaveri nelle valigie, presentata istanza di scarcerazione per Elona Kalesha

È stata presentata dai suoi legali un'istanza di scarcerazione per Elona Kalesha, la 36enne albanese accusata del duplice omicidio dei coniugi Pasho, dell'occultamento e del vilipendio dei loro cadaveri. In attesa della fissazione della data di udienza, verosimilmente ai primi di gennaio, gli avvocati si sono riservati di esporre i motivi della richiest. Non è escluso, peraltro, che nel frattempo possano diventare disponibili alcuni dei risultati degli esami medico legali e scientifici incaricati dagli inquirenti nella prima fase delle indagini.