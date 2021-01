Il sito web del Comune di San Miniato si rinnova

Un lungo e importante lavoro è stato fatto per giungere alla pubblicazione del nuovo sito istituzionale del Comune di San Miniato (www.comune.san-miniato.pi.it). Da questi primi giorni del 2021 è online un nuovo sito, totalmente rinnovato sia nella veste grafica, più accattivante e moderna, sia nell'organizzazione interna. In particolare, i nuovi contenuti sono ora organizzati in base ad argomenti, rendendo molto più facile ed intuitivo il reperimento delle informazioni. Una navigazione semplice, con una maggiore immediatezza di reperimento e di soddisfazione dei quesiti, che rende l'ente più vicino ai cittadini e alle loro esigenze.

“Era necessario mettere mano al nostro sito istituzionale che, se pur ricco di informazioni, pagava un po' il prezzo dei tanti anni passati dal momento della sua progettazione - dichiara il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. Ora sappiamo di avere in mano uno strumento che migliorerà la comunicazione e anche il rapporto con i cittadini, aumenterà la “trasparenza” dell'Ente e faciliterà i contatti e le ricerche. Insieme a questo, proseguirà anche il servizio di mailing list, con la possibilità di ricevere informazioni (via mail) su diversi argomenti come cultura, scuola, manifestazioni, ma anche sui procedimenti amministrativi del Comune”.

Uno degli obiettivi prioritari dell'amministrazione è infatti quello di semplificare i rapporti dei cittadini e delle imprese con il Comune, muovendosi sempre più verso una gestione delle pratiche quanto più possibile on line, secondo le indicazioni della legge sulla semplificazione e la trasparenza amministrativa, che prevedono anche l'obbligo di adottare una veste grafica completamente responsive. Il lungo iter che ha portato alla nascita del nuovo sito ha innanzitutto voluto semplificare la struttura, l'architettura interna, ma anche il linguaggio e la presentazione grafica dei contenuti.

“Contiamo di fare passi in avanti nel campo dell'innovazione tecnologica - dichiara ancora il sindaco -. Dal punto di vista informatico stiamo apportando migliorie alle strumentazioni interne, alla connessione e alla trasmissione in streaming dei consigli comunali e stiamo lavorando per far sì che si possano scaricare anche i certificati anagrafici, tutti strumenti che, nella moderna concezione di pubblica amministrazione, sono ormai necessari e il nuovo sito è un ulteriore tassello in questa direzione - e conclude -. Ci vorrà ancora qualche giorno prima che i materiali del vecchio sito siano stati caricati su quello nuovo, chiediamo ai cittadini un po' di pazienza per poter ripartire nel migliore dei modi”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa