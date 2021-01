Alberi di Natale, il Comune ripianta quelli in buone condizioni

Come ogni anno il Comune di Figline e Incisa Valdarno è disponibile a ritirare gratuitamente (e ripiantare nei giardini pubblici) gli alberi di Natale dei cittadini, purché ancora provvisti di radici e mantenuti in buone condizioni durante il periodo festivo.

Gli interessati possono richiederne il ritiro, direttamente davanti alla propria abitazione, contattando:

lo Sportello FacileFiv, chiamando il numero 05591251 oppure scrivendo a urp@comunefiv.it;

l’ufficio Ambiente, disponibile ai numeri 0559125432-210 oppure via mail, scrivendo a mail l.venturi@comunefiv.it oppure m.martelli@comunefiv.it.

Gli alberi che, invece, non sono in condizioni tali da essere ripiantati potranno essere consegnati direttamente alle Stazioni ecologiche comunali di Stecco e Burchio, dove saranno recuperati tramite impianto di compostaggio.

Ecco gli orari di apertura, ad accesso libero: il centro del Burchio è aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 7,30 alle 13; martedì, giovedì e sabato dalle 13,30 alle 19; la stazione ecologica dello Stecco il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 13,30 alle 19 e il martedì, il giovedì e il sabato dalle 7,30 alle 13

"Già da alcuni anni siamo soliti ritirare a domicilio gli abeti di Natale, per dar loro nuova vita ed evitare che vengano gettati via anche quelli in buone condizioni. I nostri giardinieri li selezionano e li travasano – commenta l'assessore all'Ambiente, Paolo Bianchini - e provvedono poi a ripiantarli nei giardini pubblici o scolastici. Un modo, insomma, per dare un segnale di contrasto allo spreco di quella che è una risorsa ambientale ed economica”.

In alternativa, l’abete da smaltire – ma solo se ben spezzato e inserito nel sacco e nel bidoncino – può essere consegnato il giorno di ritiro dell’organico (analogamente a quanto si fa per le potature di piccola entità).

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa