Buoni spesa, richieste in scadenza: domande da presentare entro lunedì

C'è tempo fino all'intera giornata di lunedì 11 gennaio per accedere ai buoni spesa nazionali, su presentazione di apposita domanda da compilare esclusivamente online. Si ricorda che si tratta della misura economica varata dal Governo con il decreto Ristori Terper sostenere i bisogni di prima necessità (spesa, medicinali, prodotti per l’igiene personale e della casa) di chi si trova in difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid19. Per il Comune di Figline e Incisa Valdarno sono stati stanziati in totale 127.357,86 euro, che verranno ripartiti fino ad esaurimento fondi agli aventi diritto. Il tutto attraverso “buoni digitali” dal valore compreso tra i 150 e i 450 euro, che saranno inviati via mail e conterranno un Qr code, da presentare presso l'esercizio commerciale in cui si è deciso di spenderli (da indicare in sede di compilazione della domanda).

REQUISITI - Possono presentare domanda i soggetti indicati dai Servizi sociali del Comune (che terrà conto dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici del Covid e darà priorità a coloro che non sono già assegnatari di sostegno pubblico) e, in generale, i cittadini residenti a Figline e Incisa Valdarno in possesso dei seguenti requisiti: singoli o nuclei familiari che, nel mese precedente alla presentazione della domanda, hanno goduto di limitate entrate mensili (comprese tra i 517,07 e i 1085,85 euro, a seconda del numero di componenti del nucleo familiare, secondo quanto riportato nel punto 4 dell’Avviso pubblico disponibile sul sito www.comunefiv.it), ammortizzatori sociali inclusi; nuclei familiari con risparmi bancari o postali ridotti (tra i 5mila e i 10mila euro, a seconda del numero di componenti).

COME PRESENTARE DOMANDA - Le richieste si effettuano online, fino ad esaurimento fondi e fino all’11 gennaio, senza bisogno di recarsi in municipio. Sarà infatti attivata un’apposita procedura online, che consentirà l’inserimento dei propri dati e la scelta dei punti vendita territoriali in cui è possibile spendere i “Buoni spesa”. Per la lista degli esercenti, clicca qui

Si precisa che è possibile ripartire la cifra spettante in più buoni di diverso taglio, in modo da poterla spendere in più esercizi commerciali. I commercianti (che vendono beni di prima necessità) che non sono ancora presenti in elenco, possono ancora chiedere l’adesione al progetto scrivendo a buonispesa@comunefiv.it .

Per tutte le informazioni a tema e il bando integrale clicca qui .

Per eventuali necessità, è possibile contattare l’ufficio competente al numero 0559125248 (dal lunedì al venerdì in orario 9-13; il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18) oppure scrivendo a buonispesa@comunefiv.it