La neve arriva in Valdelsa: Montaione imbiancata

La neve è arrivata anche in Valdelsa. Questa mattina le colline e gli alberi di Montaione si sono svegliati ricoperti di bianco, come testimonia la foto pubblicata su facebook dal sindaco Paolo Pomponi.

La Toscana continua dunque ad essere meta della neve, che dall'inizio del 2021 prolunga di giorno in giorno l'allerta meteo. Il codice giallo diramato ieri per vento e neve, continuerà infatti fino a lunedì mattina, per rischio ghiaccio, riferito a tutte le zone interne della Toscana.