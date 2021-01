Santa Croce verso la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki

"Il comune di Santa Croce sull'Arno ha avviato durante l'ultimo consiglio comunale, la procedura per concedere a Patrick Zaki la cittadinanza onoraria. Perché dobbiamo tutte e tutti dire, con forza, liberatelo", queste le parole del sindaco Giulia Deidda che su facebook ha annunciato il percorso dell'amministrazione verso il riconoscimento a Zaki, 30enne detenuto in carcere in Egitto da quasi un anno.

"Patrick Zaki è uno studente egiziano dell’Università di Bologna. Lo scorso febbraio è tornato a far visita alla sua famiglia, ma non è più tornato in Italia - ha spiegato il sindaco -. Patrick è un attivista per i diritti umani. Per questo è rinchiuso nel carcere di Tora, in Egitto. E non è giusto".

Deidda ha invitato infine i cittadini di Santa Croce sull'Arno ad informarsi sulla vicenda, "a tenere accesa la luce su un fatto gravissimo che viola i diritti fondamentali delle donne e degli uomini. L’Italia soffre già per una ferita enorme per cui l’Egitto ha delle responsabilità. Mi riferisco alla ferita che porta il nome di Giulio Regeni. Proviamo a impedirne una seconda.

Proviamo, insieme, a far sentire la nostra voce per Patrick Zaki!"

