Servizio Civile 2021, i bandi per candidarsi in Toscana

La data 8 febbraio 2021 è per molti bandi di Servizio Civile una deadline importante. Sarà possibile in molti casi candidarsi per il Servizio Civile in tante realtà della Toscana. Vi proponiamo di seguito alcuni dei bandi che sono giunti alla nostra redazione e che scadranno tra circa un mese. Sono in ordine alfabetico per città di provenienza.

Fucecchio - Servizio civile alla Pubblica Assistenza.

Lastra a Signa, Scandicci - Servizio civile universale, 14 posti alla Misericordia di Lastra a Signa sede di Scandicci.

Empoli - Misericordia di Empoli, disponibili 16 posti per il servizio civile universale.

Empolese Valdelsa, Zona del Cuoio - Pubblica Assistenza offre 54 posti per il Servizio Civile tra Empolese e Cuoio.

Firenze, Empoli, Campi Bisenzio, Prato, Monsummano Terme, Montale, Pontassieve, Capraia e Limite - Servizio Civile, volontari Anpas formati dalla Asl per l'accesso ai servizi sanitari.

Firenze e tutta la regione - Servizio civile, 67 posti a Confcooperative Toscana.

Pisa - Servizio civile, 26 posti alla Pubblica assistenza di Pisa.

Santa Croce sull'Arno - Servizio civile alla Misericordia.

Siena - Servizio civile in Comune.

Tutta la regione - Servizio civile Legacoop Toscana, 96 posti disponibili tra il 2021 e il 2022.

Tutta la regione - Servizio civile, bando da 3mila posti nelle Misericordie Italiane.