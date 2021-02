Si apre oggi anche a Empoli la fase di vaccinazione anti-covid della popolazione per le categorie a rischio (insegnanti, forze dell'ordine, ecc) tra i 18 e i 55 anni senza patologia. Nella galleria dell'ospedale San Giuseppe, dove trova spazio anche la farmacia ospedaliera, alle 8 di questa mattina sono state somministrate le prime dosi del vaccino AstraZeneca (10 dosi per fialetta, 0.5 ml). Il primo vaccinato è stato un professore del liceo Marconi di San Miniato, giunto assieme ad altri colleghi con il preside Gennaro Della Marca. Molti maestri e professori hanno atteso il loro turno, con code molto brevi, per la somministrazione. Sono gli insegnanti ad avere avuto la priorità, seguiranno le forze dell'ordine. A pieno regime si arriverà nell'ospedale di Empoli a 900 vaccini al giorno.

Il presidio è attivo dal 27 dicembre per i vaccini Pfizer-Biontech e Moderna per la 'fase 1' dedicata agli operatori sanitari. Tutti i pomeriggi, nei feriali e nei festivi, sono proseguite le vaccinazioni per il personale medico. Le vaccinazioni nelle Rsa sono già complete (tranne i casi di chi è diventato positivo al coronavirus tra la prima dose del vaccino e il richiamo), entro fine mese saranno terminate le vaccinazioni degli operatori sanitari e di quelli del 118.

Per questa giornata molto importante per l'Empolese erano presenti il direttore sanitario Silvia Guarducci, il direttore del dipartimento di Prevenzione dell'Asl Toscana Centro Renzo Berti, il consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni.

Vaccini Covid Empoli: chi può vaccinarsi adesso?

Gli appartenenti alle forze di polizia e armate, al personale scolastico e a quello delle carceri tra i 18 e i 55 anni senza patologia. Queste ultime condizioni sono legate al tipo del vaccino. Le raccomandazioni dell'Aifa e del Ministero della Salute hanno puntato su questo limite d'età. Nonostante l'Oms ne ha raccomandato l'utilizzo anche per le persone con oltre 65 anni.

Come può farlo?

Tramite il sistema di prenotazioni gestito dalla Regione Toscana. Al momento della prenotazione viene fornita anche la data per il richiamo del vaccino (l'Aifa raccomanda che la seconda dose sia somministrata "idealmente nel corso della 12/a settimana (da 78 a 84 giorni) e comunque ad una distanza di almeno 10 settimane (63) giorni dalla prima dose"). Sarà garantito anche un promemoria telefonico per chi prenota così da non mancare l'appuntamento.

Chi effettua le vaccinazioni al momento?

Il personale sanitario (oss e infermieri) al momento sono forniti dalla Asl Toscana Centro. Da domenica arriverà il personale reclutato dal commissario Domenico Arcuri tramite bando della Protezione civile. Il numero per la Toscana è però ridottissimo: su 490 persone richieste hanno risposto solo 68 persone. Si tratta di medici giovanissimi o in pensione, dato che tutti gli altri professionisti sono impegnati nell'emergenza sanitaria in ogni altro campo da diversi mesi.

Vaccini Covid Empoli e circondario, quali punti saranno attivi?

Domenica 14 febbraio si amplierà l'offerta di sedi per le vaccinazioni nelle nostre zone con l'ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio, Castelfiorentino. Lunedì 15 saranno attivi i punti all'ospedale Degli Infermi di San Miniato e il distretto sanitario empolese di via Rozzalupi.

E per gli anziani?

Gli ultraottantenni e con più patologie saranno contattati dai medici di medicina generale dalla prossima settimana in poi. Saranno loro a fornire le vaccinazioni, con modalità che verranno indicate successivamente. A tal proposito, la Regione ha scelto 10 case della salute del territorio per l'avvio del V-Day (vaccino day). Nell'Empolese la casa della salute di Sovigliana partirà con la campagna vaccinale per gli ultraottantenni.

(foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it)

Elia Billero