"Jessica Li Pizzi è il mio 'personaggio preferito'", il tema di una bambina commuove la chef

Essere il personaggio preferito di qualcuno, una condizione a cui sicuramente saranno abituati i protagonisti di fumetti, film avvincenti o di intramontabili cartoni animati. Sicuramente però non era abituata, fino a qualche giorno fa, la chef di Certaldo Jessica Li Pizzi.

La giovane di cui già abbiamo parlato più volte, prima per la vittoria di Cuochi d'Italia due anni fa e dopo per la partecipazione a Cuochi d'Italia All Stars, non ha portato solo l'Empolese Valdelsa e la Toscana in tv spiccando tra i fornelli sulle altre regioni, ma ha anche avuto il privilegio di essere la protagonista del tema di una bambina. Il compito, scritto in corsivo su un foglio protocollo, arriva da Torino tramite la mamma di Aurora, la piccola autrice del manoscritto. La verifica, intitolata "Il mio personaggio preferito" appunto, parla proprio di Jessica Li Pizzi. Da una prima descrizione fisica, il tema racconta poi dell'esperienza al programma televisivo "ha fatto tantissimi piatti di eccellenza" e ancora, come continua a scrivere Aurora, nei giudizi "da uno a dieci ha sempre preso dieci", per terminare con il racconto della finale di Cuochi d'Italia con il piatto di tradizione toscano che ha caratterizzato il percorso di Li Pizzi, il cervello fritto.

Non sappiamo quali siano le aspirazioni della piccola studentessa, forse indossare un giorno una toque in testa? intanto, nel suo tema, dice cosa desidera: "Il mio sogno sarebbe cucinare insieme a lei (Jessica) qualcosa di delizioso tipo la carbonara, la pizza o la lasagna. Gli vorrei chiedere come è riuscita a diventare cuoca, vorrei essere come lei".

La verifica si conclude con un invito, rivolto a Li Pizzi: "Se mi capitasse di stare insieme a Jessica un giorno, vorrei che diventassimo grandi amiche e alla sera andare a mangiare la pizza in un ristorante". Una descrizione precisa e puntuale ma, soprattutto, una soddisfazione per la chef certaldese, che ha raccolto il desiderio di Aurora e lo ha fatto anche suo. "Mi ha fatto emozionare tanto -ha detto Li Pizzi- spero di incontrare un giorno questa bimba e di vederla dal vivo, che lei venga a Certaldo o che io vada a Torino". Un invito dunque più che ricambiato dalla Cuoca d'Italia Toscana che ha risposto anche su facebook ad Aurora e alla sua famiglia: "Grazie mille per aver riempito il mio cuore di gioia con il tuo tema" e, nel futuro, può darsi che nascerà un'amicizia tra buon cibo e padelle: "Appena si potrà ci incontreremo e cucineremo insieme tanti piatti buonissimi e poi andremo in pizzeria!! Diventeremo grandissime amiche. A presto e grazie per le bellissime parole!" ha concluso Li Pizzi.

Margherita Cecchin