Manfredi intossicato, stazionarie le sue condizioni nell'ospedale toscano

Le condizioni dello scrittore Valerio Massimo Manfredi sono ancora stazionarie. Il ricovero nel reparto di terapia intensiva è avvenuto in prognosi riservata, già dalla serata di ieri, dopo una forte intossicazione da monossido di carbonio assieme alla scrittrice Antonella Prenner. Entrambi sono stati ritrovati nell'abitazione di via dei Vascellari privi di sensi.

Valerio Massimo Manfredi è stato poi portato a Grosseto per essere sottoposto a trattamento in camera iperbarica e successivamente ricoverato in terapia intensiva.

A Roma è finita sotto sequestro la caldaia dell'appartamento vicino a quello dello scrittore. Gli accertamenti verranno fatti da parte dei vigili del fuoco. Le indagini sono in mano invece agli agenti del commissariato di Trastevere. Non è stato ancora formalmente aperto un fascicolo d'indagine, si attende una prima informativa dalle forze dell'ordine.