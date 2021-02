Contrassegno per disabili prorogato al 29 luglio a Pisa

Nessuna necessità di rinnovo per i pass per persone disabili fino al 29 luglio. La Pisamo srl, quale ente gestore delle attività di rilascio del contrassegno unico disabili europeo in favore dei residenti nel territorio di Pisa, ha prorogato d'ufficio al 29 luglio 2021 la validità dei permessi in scadenza per i quali non è stato ancora chiesto il rinnovo. La decisione scaturisce dall’indicazione della Polizia Municipale di Pisa che equipara i permessi ai documenti di riconoscimento per i quali il decreto Rilancio ha rinviato la necessità di rinnovo. Per la proroga del pass vale il contrassegno cartaceo già in possesso dell'utente: non serve e non è prevista infatti la sostituzione del contrassegno.

Pisamo ricorda inoltre che in città sono stati realizzati altri 30 stalli rosa dedicati a mamme in gravidanza o con neonati. Ne sono stati installati due stalli in ciascuno dei seguenti punti: piazzale dello Sport (ingresso della piscina comunale); via Vecchia Lucchese (ingresso dell'ufficio postale); parcheggio scambiatore di via Pietrasantina (nei pressi dell'edicola e di via San Iacopo); parcheggio di via Donatori di Sangue (all'incrocio con via Cisanello); via Fiorentina (al civico 439, in località Riglione); viale delle Piagge (in località Il Tondo); via di Putignano (davanti all'ingresso dell'Ufficio Postale), piazzale Donatello (presso la farmacia Comunale); Largo Ippolito Nievo (presso la fermata del bus), via Frascani (vicino al Cinema Isola Verde), via Emilia (al civico 137, presso la farmacia Comastri); via Giusti (presso il Tribunale), via Pardi (nel quartiere San Giusto, presso la Farmacia Comunale); via XXIV Maggio (presso la Farmacia Comunale). Gli stalli rosa affiancano l’agevolazione, già esistente nel Comune di Pisa da tempo, che prevede il rilascio di un permesso annuale alle gestanti o ai genitori con figli fino a 12 mesi per l'accesso e la sosta in Ztl e Zsc.

Fonte: Pisamo