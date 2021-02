Bekaert, il consiglio regionale all'unanimità: riattivare il tavolo di crisi

“Riattivare tempestivamente il tavolo di crisi già costituito sulla vertenza Bekaert” è quanto chiede la mozione presentata dal Movimento 5 stelle, prima firmataria la capogruppo Irene Galletti ed emendata da Ilaria Bugetti (Pd) e Elisa Tozzi (Lega) che il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità e senza dibattito in chiusura dei lavori di oggi, mercoledì 24 febbraio.

Nel dispositivo si chiede di “garantire la partecipazione di Regione ed Enti locali coinvolti”. La Giunta è impegnata anche a sollecitare il Governo perche sia “definito un cronoprogramma preciso e obiettivi determinati a salvaguardia dell’occupazione e della continuità produttiva dello stabilimento di Figline Valdarno”, anche “favorendo una eventuale acquisizione del complesso aziendale mirato ad una reindustrializzazione sostenibile” e a “prevedere un ulteriore prosecuzione della cassa integrazione in scadenza il prossimo 9 marzo”.

Galletti (M5S): “Mozione in favore dei lavoratori. Soddisfazione per il voto unanime del Consiglio”

“Grazie all’approvazione del nostro atto si certifica la volontà della Regione Toscana di schierarsi ancora con più forza al fianco degli oltre 100 lavoratori della Bekaert, per riprendere le trattative interrotte bruscamente dal cambio di governo. Adesso bisogna andare avanti, in attesa di quel piano di reindustrializzazione che il neo ministro Giancarlo Giorgetti ha il compito di portare a termine entro la scadenza del 9 marzo. Questo scongiurando l’ipotesi di licenziamento evocata da Bekaert e prolungando la cassa integrazione straordinaria fino al consolidamento della situazione. Tra le notizie che fanno ben sperare anche la riconferma della nostra Alessandra Todde al Mise, la sottosegretaria in quota cinque stelle che per prima ha seguito la vicenda e che saprà dare il valore aggiunto necessario al buon esito dell’operazione.” Così Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle Toscana, commenta il voto unanime del Consiglio regionale al suo atto in favore dei lavoratori della Bekaert di Figline Valdarno. E conclude:

“Vorrei ricordare e ringraziare anche Luigi Di Maio, che in deroga al Jobs Act di Matteo Renzi, ha favorito la reintroduzione della cassa integrazione straordinaria per cessazione. Oggi i lavoratori della Bekaer, e tutti gli altri che vivono una simile situazione di difficoltà, possono contare su risorse economiche certe per sostenere le proprie famiglie.”

Fonte: Toscana Consiglio Regionale