Coronavirus, sei positivi alla Scuola Media di Santa Maria a Monte

Sono stati 319 i tamponi eseguiti ai ragazzi della scuola Scuola Secondaria di Primo grado di Santa Maria a Monte praticamente la totalità dei convocati dal Comune e dalla Scuola. Solo 24 gli assenti che comprendono i casi già positivi (21 erano i casi riscontrati tra i ragazzi motivo per il quale si è provveduto a fare lo screening della Scuola Media).

I risultati dello screening hanno riportato n. 6 positivi di cui 2 casi già tracciati dal Dipartimento e risultano quindi una conferma, 1 caso positivo per il quale è già stata emessa l’ordinanza di sospensione dell’attività didattica della classe delle Medie di appartenenza da oggi fino alla data del 13/03/2021 e 3 casi a bassa carica che necessitano della ripetizione del tampone per sapere se verrà effettivamente confermata la positività.

Dai dati forniti dal Dipartimento relativi al tracciamento dei casi positivi, nel mese di febbraio, è emerso che ogni caso risultato positivo legato ai plessi delle scuole nel nostro Comune ha generato un altro caso positivo. Nell’attesa della conclusione dell’indagine e della comunicazione dei risultati dei 3 casi ancora da confermare da parte del Dipartimento di Prevenzione, si è disposto in via cautelativa a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate, la sospensione dell'attività didattica in presenza anche per il giorno 04/03/2021 dell’intero Plesso della Scuola Secondaria di Primo grado.

A seguito quindi dell’indagine effettuata sulla popolazione scolastica delle scuole Medie si conferma quanto già avevamo presupposto: che non esiste un focolaio nel comune di Santa Maria a Monte, ma l’operazione effettuata ha permesso di impedire ai casi asintomatici che sono stati riscontrati di contagiare familiari e amici, e controllare e circoscrivere la diffusione dell’epidemia.

Ai fini del completamento dell’attività di prevenzione, sempre domani sarà effettuato un intervento di sanificazione dell’Istituto Comprensivo G. Carducci sede via Querce 13° solo con scopo preventivo. Continueremo a monitorare scrupolosamente l'evolversi della situazione epidemiologica visto il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio in particolare nei comuni limitrofi al nostro.

Voglio fare un ringraziamento all’Azienda Usl, agli operatori sanitari e al Dipartimento d’Igiene che prontamente e con la collaborazione delle personale degli uffici comunali, della Dirigenza scolastica e della Protezione civile del comune hanno permesso che tutte le operazioni si svolgessero nel migliore dei modi e in tempi celeri.

Ilaria Parrella, sindaco di Santa Maria a Monte