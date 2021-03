Mps, FdI: "Astenuti sul documento unitario in consiglio"

“Non possiamo accettare la ’storiellina’ che si è coraggiosi e responsabili solo se si snaturano le proprie idee, mediandole con chi la pensa in maniera diametralmente opposta da noi. Rivendichiamo con forza il fatto che essere coraggiosi e responsabili significhi difendere le proprie idee anche quando tutti gli altri dicono il contrario”. Così il gruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Toscana (Francesco Torselli, Vittorio Fantozzi, Diego Petrucci, Alessandro Capecchi e Gabriele Veneri) a conclusione del dibattito sul Monte dei Paschi di Siena. FdI è l’unica forza politica a non aver votato il documento condiviso dal Consiglio regionale.

“La nostra posizione è sempre la stessa: la privatizzazione del Monte dei Paschi di Siena deve essere rimandata di almeno 24 mesi. Lo sostenevamo quando Conte era Presidente del Consiglio, e lo sosteniamo oggi con Draghi alla guida del Paese. Non accettiamo di farci sentir dire che siccome Draghi è un banchiere sostenuto da una larga maggioranza, dobbiamo rimetterci a lui. La nostra posizione non è mutata e continueremo a rivendicarla. Non possiamo far finta che la vicenda Mps non abbia una storia e che la sua crisi non abbia delle responsabilità politiche precise. Prima il Pci, poi i Ds e infine il Pd hanno portato il Monte sull’orlo del baratro e facile preda di ingerenze straniere. Di fronte a decenni di storia, oggi, non potevamo chiudere un occhio in nome di una presunta unità di intenti”, spiegano gli esponenti del partito di Giorgia Meloni.

“La discussione di oggi - concludono i consiglieri - riguardava la necessità e l’opportunità che in Toscana fosse presente una banca con una governance sul territorio. Per noi questo problema va di pari passo con un necessario ripensamento del ruolo di Fidi Toscana. Abbiamo chiesto che il Presidente Giani intervenisse in Consiglio per riferire sul futuro della società di credito e la nostra richiesta è stata approvata all’unanimità dall’Aula. In questo particolare frangente economico va riconsiderato il ruolo di Fidi Toscana quale soggetto attivo nel nostro tessuto socio-economico”.

Fonte: Ufficio Stampa