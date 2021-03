Grillaia, Centrodestra: "Favoriti progetti folli a discapito della salute dei cittadini"

È stata una delle più grandi discariche di rifiuti speciali della Toscana ma è ferma dal 1998. Solo che in questi 22 anni l’impianto non è mai stato messo in sicurezza e manca un atto di chiusura definitiva. Sulla discarica della Grillaia, adesso c’è una delibera della Giunta regionale della Toscana dello scorso 25 maggio che ha dato parere favorevole al progetto presentato da Nuova Servizi Ambiente per conferire 270 mila metri cubi di rifiuti, in gran parte eternit, equivalenti a circa 351 mila tonnellate e come se non bastasse oggi veniamo a sapere che la medesima società è passata sotto il controllo di nuovi proprietari (la notizia).

Per l’ennesima volta coloro che governano la Regione se ne fregano del territorio e preferiscono favorire progetti folli a discapito della salute dei cittadini. È inaccettabile che la Regione Toscana non intervenga e ancora più grave che il Pd e la sinistra in regione e con i propri esponenti eletti sul territorio in consiglio regionale (il presidente, un assessore, un consigliere che è stato anche Presidente della Provincia) stiano in silenzio e peggio ancora siano favorevoli a voler riaprire una delle più grandi discariche regionali di rifiuti speciali, dove negli anni sono stati smaltiti oltre 1.500.000 di tonnellate di scarti industriali di ogni genere, e autorizzare lo smaltimento di altri 270 mila metri cubi di eternit è una scelta scellerata. Noi torniamo a gran voce a chiedere un intervento urgente e indifferibile per avere in valdera meno discariche e una maggiore valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e turistiche. La Regione riveda l’autorizzazione al progetto e convochi il gestore e i comuni interessati per fissare le modalità per una corretta gestione del post mortem della discarica per la chiusura definitiva del sito.

Fonte: Matteo Arcenni e Matteo Bagnoli (Fratelli d'Italia), Dino Guiggi e Leonardo Mattolini (Forza Italia), Giorgio Petralli e Pericle Tecce (Lega)