Giocano a calcetto a Montelupo, multati 8 ragazzi

Non solo Empoli, anche a Montelupo Fiorentino fioccano multe per violazione delle norme anti-Covid. Addirittura a Montelupo sono stati sanzionati dei ragazzi sorpresi a giocare una partita di calcetto. Si tratta di otto persone, individuate dalla polizia municipale ieri, sabato 13 marzo.

Il sindaco di Montelupo Paolo Masetti ha scritto: "Anche io non farei i salti di gioia se mio figlio fosse multato e quindi è comprensibile che i genitori di quei ragazzi non l'abbiano presa bene. Si sa tuttavia da mesi che lo sport di contatto non è consentito e quindi, se si trasgredisce, lo si fa irresponsabilmente e consapevolmente mettendo in conto la possibilità di essere sanzionati. Peraltro in una situazione che ci vede indirizzati, se non stiamo attenti, verso la zona rossa".

La notizia è stata commentata sui social e proprio i commenti hanno destato l'attenzione di Masetti: "Invito tutti a leggere gli imbarazzanti commenti offensivi nei confronti degli agenti di Polizia Municipale che non hanno fatto altro che il loro lavoro. Non li riporto perché li trovo vergognosi ma mi limito ad invitare tutti quei leoni da tastiera a scusarsi per quelle offese, sarà sufficiente ad evitare la querela".