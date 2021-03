Coronavirus, Seravezza: riprende la distribuzione delle mascherine

Riprende sabato 20 marzo 2021 la distribuzione gratuita delle mascherine facciali per la popolazione. Esibendo un documento d'identità i cittadini potranno ritirarle rivolgendosi ad uno qualsiasi dei seguenti punti di distribuzione sul territorio: Croce Bianca di Querceta, Croce Rossa di Ripa, Pubblica Assistenza di Azzano, Municipio di Seravezza. La distribuzione avverrà ogni sabato mattina dalle 9:00 alle 13:00. Sarà consentito un rifornimento di 10 mascherine per ogni componente del nucleo familiare ogni 7 giorni. Le mascherine in distribuzione saranno del tipo chirurgico con fascia elastica alla nuca.

Fonte: Comune di Seravezza - Ufficio stampa