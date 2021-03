Festa non autorizzata nell'appartamento in centro, 11 multati a Firenze

Un appartamento in centro a Firenze, in via Porta Rossa, era stato preso in affitto nel fine settimana per una festa privata non autorizzata. La polizia ha interrotto l'evento trovando undici 20enne di Firenze, che poi sono stati multati perché trovati senza mascherina. Una giovane era riuscita ad allontanarsi in taxi durante l'identificazione, ma è stata rintracciata a casa. I residenti hanno segnalato gli schiamazzi e la musica ad alto volume provenienti dall'appartamento.