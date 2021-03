E' stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di personale nel profilo di Agente di Polizia Municipale.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 29 marzo 2021.

Per maggiori informazioni consultare il sito internet istituzionale del Comune di Fiesole www.comune.fiesole.fi.it

Fonte: Comune di Fiesole