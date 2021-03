Next Generation Eu, evento online con PD San Miniato

Il momento è delicato per via del Coronavirus, ma all'orizzonte dall'Europa può arriva un pacchetto per la ripresa. Si tratta di Next Generation Eu, di cui si fa un gran parlare in questi giorni.

Il Partito Democratico di San Miniato ha deciso di analizzare a fondo di cosa si tratta e di quali opportunità ci siano per l'Italia.

Ne parlerà in un evento online, visibile sulla pagina Facebook del PD San Miniato, in diretta dalle 21.30 di oggi, lunedì 15 marzo.

Saranno presenti il senatore PD Tommaso Nannicini e il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo. L'introduzione sarà di Azzurra Bonaccorsi, segretaria PD San Miniato, mentre il moderatore sarà Marco Greco, capogruppo PD in Consiglio comunale.