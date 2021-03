Online un evento sui progetti per Casellina

Proseguono online, nel rispetto delle norme anticovid, le assemblee cittadine del Sindaco Sandro Fallani e della Giunta Comunale sui quartieri di Scandicci, dal titolo “Identità Comune – Sei quartieri da chiamare per nome”. Martedì 16 marzo 2021 alle 18 in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Scandicci, si parlerà di Casellina, con approfondimenti sulle novità riguardanti opere pubbliche, sport, cultura, scuola, verde, lavoro, viabilità e urbanistica. Per “Sei quartieri da chiamare per nome” nel 2020 si sono già tenuti gli incontri relativi a Scandicci Centro, Piana di Settimo, San Giusto Le Bagnese e Vingone. Le assemblee di “Identità Comune” sono promosse dall’assessorato alla Comunicazione dell’Amministrazione Comunale.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa