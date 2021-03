Vaccini, Aisla Firenze: "I caregiver sono la svolta"

“La svolta tanto attesa nella campagna di vaccinazione c’è stata perché si è dato ascolto alle richieste delle associazioni che assistono le persone con patologie gravi e disabilità” commentano così da AISLA Firenze l’inserimento dei caregiver, ovvero di coloro che si prendono cura della persona affetta da patologia grave, disabile o non autosufficiente, nella campagna vaccinale. Da oggi, infatti, sul portale della Regione Toscana è possibile anche per i caregiver prenotare il vaccino.

Nel gennaio scorso, AISLA Firenze insieme a tante altre realtà del volontariato e del Terzo Settore, aveva chiesto espressamente l’inserimento dei caregiver nella campagna vaccinale. “Questa importante modifica – concludono –premia i nostri sforzi e quelli delle altre associazioni negli organi competenti in materia come il Comitato di Partecipazione dell’USL Toscana Centro. Un ringraziamento alle Istituzioni per averci consultato e ascoltato. Si è sanata una lacuna che avrebbe potuto essere molto grave”.

Fonte: Ufficio stampa