Metano diffuso a Lamporecchio, allaccio per altre 75 famiglie

Sono complessivamente 4.100 i metri di nuove condotte che verranno posati da Toscana Energia per i lavori di estensione della rete di distribuzione gas nel Comune di Lamporecchio (via Orbignanese).

L’intervento, iniziato in questi giorni, fa parte di un importante progetto di estensione della rete condiviso dalla Società e dalla Pubblica Amministrazione, che consentirà a 75 famiglie di collegarsi alla rete cittadina e beneficiare di una fonte energetica sicura, economica e sostenibile come il metano. Il progetto prevede inoltre l’installazione da parte della Società di misuratori digitali di nuova generazione, in grado di consentire, tra l’altro, anche la lettura a distanza ed un controllo sui consumi reali.

Toscana Energia prosegue nel suo impegno al fianco delle comunità e dei territori al fine di incrementare ulteriormente la qualità del servizio e rendere sempre più sicure le reti. L'Amministrazione di Lamporecchio, dal canto suo, non può che sposare a pieno questo ulteriore intervento della Società, in un'ottica di un costante miglioramento delle utenze di tutto il territorio comunale, non solo delle aree più centrali, ma anche di quelle periferiche.

Questo intervento, richiesto in modo sentito dagli abitanti della Frazione in oggetto, era così diventato un impegno preso dall'Amministrazione comunale che, a stretto contatto con Toscana Energia, portano a compimento questo rilevante intervento di ulteriore metanizzazione della zona collinare. In questo momento ancora di più è importante permettere ad ogni singola famiglia la valutazione e la scelta della fonte di energia più consona alle proprie esigenze, sia dal punto di vista economico che eco-sostenibile.

Fonte: Comune di Lamporecchio - Toscana Energia