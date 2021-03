Ha derubato un operatore ecologico mentre era a svuotare dei cassonetti a Firenze, poi quando è stato raggiunto dalla vittima lo ha minacciato con un coltello per chiedergli soldi indietro. Ieri pomeriggio nel centro di Firenze in piazza del Mercato Centrale un trentenne è stato arrestato dalla polizia per furto e tentata estorsione. Quando è stato rintracciato dagli agenti l'uomo, tunisino, stava infastidendo alcuni passanti.