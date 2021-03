Riprendono i voli dall'aeroporto di Firenze

Ecco il planning della ripresa voli presso l’Aeroporto di Firenze fino a Luglio, salvo cancellazioni:

APRILE: Air Dolomiti (Francoforte, Monaco, Palermo), Air France (Parigi CDG), Austrian Airlines (Vienna), Blue Air (Bucarest), Ego Airways (Catania), Iberia (Madrid), KLM (Amsterdam), Luxair (Lussemburgo), Silver Air (Isola d’Elba), Swiss (Zurigo), Vueling (Barcellona, Catania, Palermo).

MAGGIO: Air Dolomiti (Cagliari, Catania), British Airways (Londra City Airport), Vueling (Amsterdam, Londra Gatwick, Madrid, Monaco, Parigi Orly, Praga, Vienna).

GIUGNO: Albawings (Tirana), Alitalia (Roma Fiumicino), British Airways (Southampton), Brussels Airlines (Bruxelles), Ego Airways (Bari, Brindisi, Lamezia Terme), TAP Air Portugal (Lisbona), Vueling (Bilbao, Copenaghen, Mikonos, Olbia, Santorini).

LUGLIO: Swiss (Ginevra)

Con questo programma riprende quasi tutto l’operativo pre-pandemia per vettori e destinazioni (con frequenze che saranno via via adeguate all’andamento della situazione) e partono le nuove rotte annunciate da British Airways, Ego Airways e Vueling. A questi voli si dovrebbero aggiungere (nel mese di giugno) le ulteriori nuove rotte programmate da Ego Airways per Ibiza, Mikonos e Olbia e la riconferma della rotta da Edimburgo di British Airways.

Fonte: Associazione "V. Giannotti" per lo Sviluppo dell'Aeroporto di Firenze