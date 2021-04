Muore per malore sei ore dopo il vaccino, sarà eseguita l'autopsia

Ci sono aggiornamenti riguardo il 60enne di Fucecchio morto per malore venerdì 2 aprile. Domani, martedì 6 aprile, sarà eseguita l'autopsia per chiarire le cause che hanno portato al decesso.

L'uomo era stato vaccinato contro il Covid da poche ore e i familiari hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per capire se c'è un nesso tra i due accadimenti. L'esame è stato fissato per la giornata di domani all'Istituto di medicina legale di Firenze dove la salma del 60enne è stata trasferita su disposizione del pm.

L'uomo aveva subìto l'asportazione di un rene lo scorso anno. Era stato vaccinato in quanto soggetto estremamente fragile.