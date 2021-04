Appello bis per la morte di Martina Rossi, il legale: "Corsa contro prescrizione"

"La prescrizione scatterà ad agosto, o poco oltre, per cui dovremo fare una corsa contro il tempo, bisogna assolutamente non arrivare alla prescrizione". Lo dice l'avvocato dei genitori di Martina Rossi, la studentessa ventenne di Genova che morì cadendo dal balcone di un hotel a Palma di Marjorca 10 anni fa, il 3 agosto 2011. Lo scorso 21 gennaio la Cassazione aveva ordinato di rifare l'Appello per i due imputati di tentata violenza sessuale, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. L'appello bis inizierà domani a Firenze.Dopo una prima condanna a 6 anni i due ragazzi erano stati assolti dall'accusa di tentata violenza sessuale di gruppo con la formula "perché il fatto non sussiste", mentre fu prescritto il reato di morte come conseguenza di altro reato. Ma come accennato lo scorso gennaio la Cassazione ha accolto il ricorso annullando la sentenza. Da quanto appreso domani in aula ci saranno anche i due ragazzi.