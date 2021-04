Sindaca Deidda indagata, "vicinanza e solidarietà" del Pd di Santa Croce

Il Partito Democratico di Santa Croce sull’Arno alla luce delle ultime notizie legate alle indagini in corso, rimane attento a tutti i possibili sviluppi dei presunti addebiti degli inquirenti.

La prudenza in questi casi non è mai troppa, le indagini da parte della magistratura sono in fase preliminare ed ancora tutte da svolgersi per comprendere le dimensioni reali del caso.

Per quanto ad ora noto, il Pd nella sua interezza e con fermezza fa sentire la propria vicinanza e solidarietà alla sindaca Giulia Deidda, convinti della propria estraneità ai fatti riportati sulla stampa, altresì il nostro sostegno morale e vicinanza va al Consigliere regionale Andrea Pieroni.

La storia del comparto conciario comprensoriale e nello specifico santacroce si è sempre distinta per la legalità e la continua ricerca ed innovazione per rimanere competitivi nei mercati nazionali ed internazionali. Tutta la maggioranza e il gruppo consigliare rinnovano la propria vicinanza alla Sindaca Deidda, convinti e speranzosi di una celere soluzione e chiarimento di questa vicenda.

Partito Democratico di Santa Croce sull'Arno