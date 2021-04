Addio a Pier Luigi Pratolini, nipote dello scrittore Vasco ed ex assessore

Cordoglio a Scandicci per la scomparsa di Pier Luigi Pratolini, Vicepresidente dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia Anpi di Scandicci, assessore nella giunta di Mila Pieralli, Consigliere Comunale dal 2004 al 2009 nel gruppo Pdci e componente del Comitato permanente per la Memoria del Comune. Pratolini se ne è andato nella mattina di domenica 18 aprile 2021 all’età di 77 anni. “Una vita intera a trasmettere i valori dell’antifascismo – è il ricordo del Presidente di Anpi Scandicci Renato Romei – unico il suo impegno per promuovere e organizzare tante iniziative con i ragazzi e nelle scuole”.

“È con profondo dolore che apprendo la notizia della scomparsa di Piero Pratolini – ha scritto il Sindaco Sandro Fallani - Assessore e Consigliere del nostro comune, nipote di Vasco, si è dedicato con tenacia, costanza e profondità in questi anni con ANPI al lavoro nelle scuole e in città sulla memoria, divenendo l'anima del Comitato Permanente che aveva voluto istituire presso il Consiglio Comunale nei primi anni duemila. Ci lascia proprio a pochi giorni dal 25 aprile e a poche settimane dal centenario delle barricate, due momenti a cui abbiamo lavorato insieme. Ho telefonato a Silvia, nostra ex collega, a cui ci stringiamo tutti e agli amici e compagni dell'ANPI, a cominciare dal Presidente Renato Romei. Un abbraccio Piero, con te se ne va un pezzo della storia democratica della nostra città”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa