Cena al ristorante, scuola, spostamenti: le anticipazioni sul nuovo decreto

Si svelano pezzo per pezzo le anticipazioni del nuovo decreto in merito alle riaperture a partire dal 26 aprile.

Cena a ristorante e riaperture

In zona gialla dla 26 aprile potranno riaprire per pranzo e cena a ristorante, con consumo a tavolo solo all'aperto. Si dovrà attendere il primo di giugno per la riapertura al chiuso, ma solo a pranzo. Il coprifuoco rimane dalle 22 alle 5 del mattino.

Con la zona gialla dal 15 maggio sarà prevista anche l'apertura delle piscine all'aperto, dei mercati e dei centri commerciali anche nei giorni festivi, dal primo giugno delle palestre, dal 1 luglio delle fiere, dei convegni e dei congressi, dei centri termali e dei parchi tematici, come già anticipato dal premier Draghi.

Scuole

Le scuole superiori potranno adottare "forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica" affinché sia garantita, in zona rossa, la presenza "ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca". Però in zona gialla e arancione la didattica in presenza deve essere garantita "ad almeno il 60% e fino al 100% della popolazione studentesca".

Queste disposizioni "non possono essere derogate da provvedimenti dei presidenti delle Regioni" fatto salvo casi di "eccezionale e straordinaria gravità" dovuti al Covid.

Spostamenti

In zona gialla un solo spostamento al giorno per parenti e amici, fuori dall'orario del coprifuoco, in massimo 4 persone minorenni esclusi. Sui minori si esercita la responsabilità genitoriale. Rimane lo spostamento in zona arancione solo all'interno del comune e per uscire dal comune in zona arancione o rossa servirà una certificazione.