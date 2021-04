Abc Castelfiorentino, l’Under 15 Eccellenza riceverà la Mens Sana Basketball per lo scontro al vertice

Il PalaBetti si prepara al big match. Domenica 25 aprile alle ore 11.30 l’Under 15 Eccellenza di coach Alessandro Mostardi riceverà infatti la Mens Sana Basketball per quello che si prospetta già come lo scontro al vertice. I gialloblu, dopo le convincenti vittorie su Virtus Siena e Olimpia Legnaia, saranno chiamati a sfoderare una prestazione sopra le righe per provare a battere la truppa senese, reduce dal turno di riposo dopo un esordio esplosivo ai danni proprio di Legnaia.

La gara sara trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube Abc Castelfiorentino.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa