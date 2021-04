Passano con il rosso su uno scooter rubato, denunciati dalla municipale

Sono passati con il rosso a bordo di uno scooter rubato ma sono stati notati e fermati dalla Polizia Municipale. È successo oggi pomeriggio in piazza Viesseux. Una pattuglia di motociclisti in borghese dell’Autoreparto intorno alle 16 ha colto il flagrante uno scooter mentre passava con il semaforo rosso. Alla guida una 22enne italiana senza patente, di un anno più giovane il passeggero sempre italiano. Dai controlli il mezzo è risultato provento furto. I due giovani sono stati accompagnati al comando per l’identificazione dalla quale è emerso che entrambi erano già noti alle forze dell’ordine. Avvisato il pubblico ministero di turno, per i due è scattata la denuncia per ricettazione in concorso. A carico della conducente si sono aggiunte le sanzioni per guida senza patente (5.100 euro) e transito con semaforo rosso (167 euro). Lo scooter è già stato restituito al legittimo proprietario.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa