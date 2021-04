Tenta di forza la porta di un bar, un residente chiama la polizia: arrestato

La polizia ha arrestato un cittadino polacco 45enne, che alle 23.30 circa di ieri sera ha tentato di forzare la porta del bar Il Chiosko di via di Pratale; nello specifico un residente, sentendo dei colpi anomali in strada e notando un uomo in atteggiamento sospetto nel gazebo antistante il bar, che tentava di nascondersi dietro le sedie ed i tavolini, ha senza indugio allertato il 113.

La Sala operativa ha inviato sul posto due pattuglie, che hanno chiuso entrambe le vie di fuga al malfattore e lo hanno ancora intento a forzare la porta antipanico del bar, danneggiata all’ altezza della serratura con un coltello ed una sorta di forchetta piegata a 90°, adattata come estemporaneo grimaldello. L’ uomo, con qualche piccolo precedente commesso a Roma nei mesi scorsi, è stato tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura. Stamani si è tenuta l’ udienza in Tribunale, dove il giudice ha convalidato l’ arresto e lo ha condannato alla pena di 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa.