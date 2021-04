TNT Empoli all'Europeo di Budapest: debutto per Ginevra Taddeucci

Debutto in un campionato europeo di acque libere per Ginevra Taddeucci al ‘Lupa Lake’ di Budapest. L’allieva del dt biancazzurro Giovanni Pistelli sarà una delle atlete italiane nella prova sui 5 km femminili. La ventiquattrenne fiorentina, tesserata con le Fiamme Oro Napoli, sta preparandosi alla rassegna più importante della sua carriera con un collegiale, insieme agli altri dodici azzurri scelti dal coordinatore tecnico di settore Stefano Rubaudo, a Poggio dell’Agnello (Piombino) fino al 1 maggio. Quindi Ginevra Taddeucci si allenerà una settimana alla piscina Camalich di Livorno, guidata sempre da Pistelli, per poi raggiungere Budapest il 9 maggio.

“Mercoledì mattina 12 maggio sarà proprio la mia prova sui 5 km femminili – evidenzia la ragazza cresciuta nel T.N.T. Empoli – a inaugurare la manifestazione più prestigiosa alla quale abbia finora preso parte”. Ti aspettavi la convocazione per l’Europeo? “Ci speravo dopo le gare disputate agli Assoluti, in cui vorrei anche rimarcare la medaglia di bronzo conquistata sui 1500 metri. Sono molto contenta che Stefano Rubaudo e gli altri tecnici abbiano creduto in me e m’impegnerò al massimo per ripagare la loro fiducia. Mi auguro che l’Europeo rappresenti l’inizio di altre gare di rilievo”.

Nella 5 km ci sarà pure Rachele Bruni, altro talento sbocciato nel T.N.T. Empoli; è speciale per te affrontarla? “Per me è un onore nuotare al suo fianco anche nelle gare per il titolo nazionale. Ha una grande esperienza e tento d’imparare da lei, una delle più brave al mondo”. Dal canto suo, l’allenatore Giovanni Pistelli mette in risalto i notevoli progressi compiuti dalla sua allieva nelle ultime due stagioni: “Ginevra è cresciuta in fretta e in modo costante. L’Europeo costituisce per noi una tappa di passaggio; sarà una gara particolare perché in acqua fredda con la muta. Dopo Budapest, invece, inizierà un percorso importante che ha come obiettivo Parigi 2024: le Olimpiadi fra tre anni sono alla sua portata e faremo di tutto per esserci. La partecipazione di Ginevra Taddeucci all’Europeo costituisce comunque anche per tutto il T.N.T. Empoli – conclude Pistelli, anche presidente della società biancazzurra – la vittoria della resilienza perché abbiamo sempre continuato ad allenarci nonostante i gravi problemi affrontati ogni giorno da troppo tempo”.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli