Verifiche alle torri faro in centro a Empoli

Verifiche di stabilità statica delle due torri faro presenti in piazza delle Vittoria, a Empoli. Ecco a cosa serviva quella enorme gru che questa mattina, giovedì 22 aprile, ha occupato lo spazio interno dello spiazzo in pieno centro. In particolare la gru e il suo lungo braccio servivano per imbracare e tenere in sicurezza i due pali che accolgono i riflettori per l’illuminazione pubblica dell’area.

Per l’intervento sono stati rimossi i carter delle torri con l’obiettivo di consentire l’analisi dello stato di salute della base.

Le verifiche, che saranno effettuate con cadenza biennale, hanno fornito risultanze positivo, insomma tutto sotto controllo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa