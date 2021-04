A Montemurlo l'occupazione di suolo pubblico è gratis per tutto il 2021

A Montemurlo anche per il 2021 è confermata la disciplina semplificata per la richiesta dell'occupazione del suolo pubblico per gli esercizi di somministrazione (ad esempio, bar, ristoranti, pasticcerie ecc..) che ne faranno richiesta e la sua completa gratuità. Le attività che vorranno occupare spazi pubblici ( come piazze, giardini, porzioni di strade ecc.) per installare dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, nel rispetto delle regole anti-contagio, infatti, non dovranno pagare la Cosap per tutto il 2021. Per poter occupare gli spazi pubblici è però necessario presentare richiesta all'amministrazione comunale

«In vista di una possibile zona gialla da lunedì prossimo anche per la Toscana (con la riapertura dei ristoranti a pranzo e a cena purché all'aperto) come amministrazione comunale abbiamo ritenuto importante ricordare a tutti gli esercizi di somministrazione questa possibilità: occupare il suolo pubblico gratuitamente - spiega l'assessore al Suap, Alberto Vignoli - Chi avesse presentato richiesta nel 2020, deve semplicemente rinnovare la domanda, indicando le dimensioni delle strutture funzionali all'attività di ristorazione e somministrazione, l'area che si intende occupare e la durata. Con questo provvedimento cerchiamo di sostenere concretamente tutte quelle attività, come bar e ristoranti, messi a dura prova dai lunghi periodi di chiusura e cerchiamo di dare opportunità di avere spazi all'aperto per ripartire in piena sicurezza e nel rispetto delle norme anti-contagio».

La presentazione delle domande è estremamente semplificata. Basterà andare sul sito del Comune di Montemurlo (www.comune.montemurlo.po.it) e scaricare l’apposito modello di domanda, che dovrà essere presentato in modalità telematica (via PEC firmata digitalmente o via email con allegato il documento di identità del firmatario) al Suap del Comune di Montemurlo (comune.montemurlo@postacert.toscana.it, suap@comune.montemurlo.po.it), la domanda è esente bollo, ma va corredata da planimetria. La domanda sarà ritenuta accolta decorsi cinque giorni lavorativi dalla sua presentazione, salvo siano necessari adeguamenti riguardanti la sicurezza della mobilità.

Il posizionamento delle strutture può essere ammesso anche sul lato opposto della strada rispetto all'ubicazione dell'esercizio di somministrazione: il silenzio assenso in questo caso si forma decorsi sette giorni lavorativi dal momento della presentazione della domanda. Sarà possibile occupare fino a 200 metri quadri di suolo pubblico, mentre se si vuole occupare un parcheggio pubblico è concesso impiego di soli quattro stalli di sosta.

A questo link è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per presentare domanda di occupazione del suolo pubblico.

https://suapmontemurlo.nuvolaitalsoft.it/disciplina-speciale-e-transitoria-per-loccupazione-di-suolo-pubblico/

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa