Abc Solettificio Manetti corre per la serie B: esordio con la Pielle

Ci siamo. Domenica al via la Poule Promozione che vedrà sfidarsi le sei squadre in corsa per il salto di categoria e per l’Abc Solettificio Manetti si tratterà di un esordio assolutamente di cartello: alle ore 18 i ragazzi di Paolo Betti saranno infatti attesi a Livorno sul parquet della Pielle. La squadra dell’ex Alessio Iardella, tra nomi di spicco e giocatori di grande esperienza anche al piano di sopra, si presenta come una delle pricipali candidate alla promozione diretta e i gialloblu potranno dunque mettersi subito alla prova contro una delle big.

“A Livorno ci attende forse la squadra favorita per la promozione in serie B – commenta l’assistant coach Claudio Calvani – quella che, insieme ad Agliana, può contare a mio avviso sul roster più competitivo del campionato. Tra i suoi giocatori di punta, tra l’altro, sono felicissimo di incontrare Alessio Iardella, che ho avuto il piacere di allenare e di cui nutro grande stima, e che sarà bello ritrovare sul campo. Da parte nostra – prosegue – dopo due settimane di sosta siamo carichi e non vediamo l’ora di essere a domenica. Smaltita la normale, e sicuramente meritata, euforia per questo traguardo, non ci sentiamo appagati, anzi. I ragazzi si stanno allenando con grandissimo impegno ed hanno voglia di continuare a far bene anche nella seconda fase. Purtroppo gli infortuni non ci stanno aiutando ma fiducia e consapevolezza sono i due capisaldi che devono continuare a guidarci. Abbiamo dimostrato che l’impegno ci premia, adesso dobbiamo continuare a crescere con lo stesso entusiasmo e la stessa compattezza di sempre. Poi sarà il campo a dare il verdetto”.

Si informa infine che la gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Pielle Livorno.

IL CALENDARIO

E’ ufficiale il calendario completo della Poule Promozione, che vedrà sfidarsi le prime due squadre classificate di ciascuno dei tre gironi della prima fase ovvero Abc Castelfiorentino, Pallacanestro Agliana, Olimpia Legnaia, Virtus Siena, Pielle Livorno e Spezia Basket.

L’Abc Solettificio Manetti esordirà a Livorno domenica 25 aprile, per poi debuttare al PalaBetti sabato 1 maggio contro Legnaia. Turno infrasettimanale con Virtus Siena, ultima giornata a La Spezia domenica 30 maggio.

Ecco dunque il calendario gialloblu:

PIELLE LIVORNO – ABC: and. 25/04/21 ore 18 – rit. 15/05/21 ore 18

ABC – OLIMPIA LEGNAIA: and. 01/05/21 ore 18 – rit. 22/05/21 ore 18.30

VIRTUS SIENA – ABC: and. 05/05/21 ore 21 – rit. 26/05/21 ore 21.15

ABC – SPEZIA BASKET: and. 08/05/21 ore 18 – rit. 30/05/21 ore 18

La formula, modificata rispetto a quella iniziale, prevede un girone all’italiana con gare di andata e ritorno contro le squadre non incontrate durante la prima fase (per l’Abc sono Pielle Livorno, Olimpia Legnaia, Virtus Siena, Spezia Basket) al termine del quale la prima classificata sarà direttamente promossa in serie B, le squadre classificate dal 2° al 5° posto effettueranno un unico turno di playoff (le due vincenti saranno ammesse agli spareggi interregionali) mentre la 6° classificata non effettuerà nessun ulteriore incontro.

Si ricorda infine che, come da Protocollo Fip, anche le gare della seconda fase si svolgeranno a porte chiuse, pertanto tutte le gare casalinghe dell’Abc Solettificio Manetti saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube Abc Castelfiorentino.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa