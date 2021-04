Area La Fonte presto a disposizione della cittadinanza di Santa Maria a Monte

L'amministrazione comunale di Santa Maria a Monte comunica che, con apposito atto, ha accolto con favore la volontà delle Associazioni Arsc di San Sebastiano di Gerardo Esposito, Associazione Risonanze A.S.P. di S. Maria a Monte di Mirko Petrelli e Joelle Colli e la società denominata Zero 9 Fitness Club di S. Maria a Monte di Capobianco Davide di collaborare per assicurare e incrementare, a favore dei cittadini, la fruibilità dell'area comunale dove sono presenti gli impianti in località La Fonte mediante la promozione di eventi a carattere ricreativo, culturale, ambientale, ludico e di svago e sportivo.

L'obiettivo comune è rappresentato dalla volontà di garantire una corretta valorizzazione e presidio del patrimonio immobiliare dell'Ente, preservare le origini e la storia delle antiche Fonti e mantenere il luogo in condizioni da poter essere frequentato e sorvegliato.

Già dal mese di maggio sarà quindi possibile utilizzare l’area che potrà offrire nuove opportunità ai cittadini, compatibilmente con il periodo storico che stiamo vivendo e con l'attuale normativa che presenta meno restrizioni per l'attività motoria e l'attività in genere svolta all'aperto.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte