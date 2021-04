Frode informatica ai danni di un negozio nell'Aretino: quattro denunce

Si sono impossessati dei profili social di alcuni utenti frequentatori di un negozio, clonandone gli account, per richiedere piccole somme di denaro alla titolare. Per questo, a seguito di un'indagine dei carabinieri di Anghiari, quattro persone sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria di Arezzo per il reato di frode informatica.

I soggetti, tutti residenti fuori provincia e con precedenti per reati dello stesso tipo, avrebbero messo in atto un complesso sistema fraudolento avvalendosi di una discreta conoscenza in ambito informatico.

Vittima della frode informatica la titolare di un negozio di Sali e Tabacchi della Valtiberina che, come molti esercenti, ha in gestione una pagina su un social network, utilizzata anche per pubblicizzare la propria attività. I quattro sono partiti proprio da questa pagina per risalire ad alcuni frequentatori assidui del negozio, impossessandosi dell'identità digitale di questi ultimi, clonandone gli account. In seguito avrebbero fatto richieste di piccole somme di denaro, per un totale complessivo di circa 2mila euro, alla titolare dell'attività. La donna prima avrebbe effettuato i versamenti ma poi, insospettita, si è rivolta ai carabinieri.

I militari sono riusciti a risalire agli autori, immediatamente denunciati. I profili hackerati e il conto corrente dove facevano confluire il denaro, sono stati sequestrati e resi inutilizzabili.