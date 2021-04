Incidente sulla 'Sarzanese Valdera' tra auto e ambulanza: 5 feriti

Questo pomeriggio, poco prima delle 17, si è verificato un incidente stradale sulla strada statale 439 'Sarzanese Valdera', nel comune di Pomarance al km 109,700. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un’ambulanza e un’autovettura, causando il ferimento di cinque persone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saline di Volterra. Tre feriti sono stati estratti dai veicoli. Da quanto si apprende, a bordo dell'ambulanza c'era un paziente per un trasferimento all'ospedale di Volterra e due sanitari. Il paziente non ha riportato traumi e sarebbe in buone condizioni, stessa cosa per un operatore dell'ambulanza mentre l'altro sanitario è stato trasportato in pronto soccorso all'ospedale di Volterra, per accertamenti. La persona alla guida dell'auto è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Pisa.

Sul posto anche i carabinieri, l'elisoccorso Pegaso e il personale Anas. La strada, chiusa in entrambe le direzioni a seguito dell'incidente, è stata riaperta pochi minuti fa.