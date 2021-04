Operazione antidroga nei boschi delle Cerbaie, 14 agenti e due cani in azione

Blitz antidroga questo pomeriggio da parte della Polizia Municipale dell'Empolese Valdelsa che, supportata dall'unità cinofila dei colleghi di Prato e da alcune pattuglie dei Carabinieri della Stazione di Fucecchio, ha perlustrato i boschi delle Cerbaie.

La prima parte dell'intervento si è svolta tra via Salanova e via della Cascinaccia, nei pressi del Padule, a due passi dai confini con le province di Pistoia e di Lucca. La seconda fase invece nella zona di via di Rimedio e in via Pesciatina, in località Vedute.

L'intera operazione, denominata Marr Point, è stata effettuata con la supervisione di un drone e ha visto la partecipazione di 14 agenti e di due cani antidroga. Nella zona durante il pomeriggio sono stati realizzati anche controlli e posti di blocco, fermando decine di auto con ispezione dei cani antidroga.

A supportare l'intervento è intervenuto anche il personale del cantiere comunale e del Consorzio Forestale delle Cerbaie per la rimozione di bivacchi e accampamenti creati dai pusher.

L'operazione è stata seguita da vicino dal comandante della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni, Massimo Luschi, dal sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, e dal sindaco di Montelupo Fiorentino, Paolo Masetti, nella veste di assessore alla polizia municipale dell'Empolese Valdelsa.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa