Pisa, in un pomeriggio su quasi 90 controlli emessa una sola multa

Ieri pomeriggio, fino alle ore 22, controlli straordinari del territorio a Pisa da parte della polizia, in aggiunta alle pattuglie già presenti 24 ore su 24. Il dispositivo, coordinato dalla Questura con pattuglie della polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale del Comune di Pisa, ha effettuato controlli in centro storico, in zona stazione e sul litorale.

Sono 52 le persone che sono state controllate, 18 veicoli e 19 esercizi commerciali. È stata emessa una sola multa, a carico di un soggetto che non aveva dietro la mascherina da indossare obbligatoriamente.

Rintracciate inoltre due persone, un tunisino di 20 anni e un cittadino georgiano di 28 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale e con piccoli precedenti. I due sono stati accompagnati presso l'Ufficio immigrazione per l'avvio delle procedure finalizzate all'espulsione dal territorio nazionale.