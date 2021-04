Rapina sulla tramvia, denunciato 22enne

Un 22enne è stato identificato e denunciato per rapina a Firenze. Lo scorso gennaio aveva strappato di mano il telefono cellulare ad un uomo che si trovava a bordo della tramvia, nei pressi della stazione di Firenze Santa Maria Novella. Alla reazione della vittima, che aveva tentato di difendersi afferrando il rapinatore per la giacca, il 22enne aveva reagito puntandogli contro un oggetto affilato, per poi allontanarsi. Dopo settimane di indagini, il giovane è stato fermato e denunciato.