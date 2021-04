Rilancio dei centri storici, la Banca di Lajatico supporta il progetto a Capannoli

Dopo l’annuncio del Comune di contributi a fondo perduto per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e l’apertura di nuove attività commerciali e artigianali nei centri storici di Capannoli e Santo Pietro Belvedere, la Banca Popolare di Lajatico annuncia la volontà di supportare i cittadini che vorranno avvalersi dell’importante opportunità offerta dall’Amministrazione Comunale.

La Banca di Lajatico, che a Capannoli è presente con una filiale storica, da sempre vicina al tessuto locale intende sostenere il territorio offrendo finanziamenti e/o mutui finalizzati ad aperture di nuove attività commerciali, di pubblico esercizio ed artigianali oppure finalizzati ad opere di recupero e restauro degli edifici esistenti.

I proprietari degli immobili interessati oppure coloro che vorranno avviare una nuova attività potranno quindi avvalersi da un lato dell’importante contributo offerto dal Comune e dall’altro dei finanziamenti offerti dalla BPLaj.

“È una misura importante che abbiamo deciso di avviare in questo periodo per riqualificare i nostri centri storici offrendo opportunità economiche a chi intende avviare nuove attività ed a chi intende riqualificare i propri immobili” commenta la Sindaca Arianna Cecchini che prosegue ringraziando la Banca Popolare di Lajatico per essere al fianco dell’Amministrazione Comunale in un progetto che, attraverso risorse proprie del Comune, impatta sul bilancio comunale in un momento di particolare difficoltà economica.

La Banca Popolare, per voce del Direttore della filiale di Capannoli Giacomo Bicchierini si dichiara “lieta, in veste di banca locale, di essere al fianco dell’Amministrazione Comunale per portare avanti un’iniziativa così importante per la comunità di Capannoli e Santo Pietro Belvedere”.

Ulteriori informazioni sul sito del Comune www.comune.capannoli.pi.it nella sezione dedicata CREO (dal nome del progetto Commercio Recupero Edilizia Opportunità), e presso la filiale di Capannoli della Banca Popolare di Lajatico (Via di Mezzopiano 2 - tel. 0587609423 e-mail: filiale.capannoli@bplajatico.it)

Fonte: Comune di Capannoli