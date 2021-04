Spazio alla creatività con Giovanisì: concorso under 30 per la grafica dei gadget

Una nuova occasione per dare spazio alla creatività di ragazze e ragazzi arriva da Giovanisì il progetto della Regione l'autonomia dei giovani e da Fondazione sistema Toscana. Si chiama “Un’idea per Giovanisì in tour. T-shirt design contest” ed è un concorso pensato per definire, con il contributo di under 30, la grafica dei gadget (felpe e/o magliette) che verranno distribuiti gratuitamente durante gli eventi organizzati dallo staff di Giovanisì.

Il contest, aperto fino al 20 maggio prossimo, è rivolto a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 16 e i 30 anni, residenti o con domicilio in Toscana.

L'idea dovrà ispirarsi ad almeno uno dei temi e delle parole chiave seguenti:

Progetto Giovanisì – Regione Toscana: autonomia giovanile e opportunità promosse nelle sette aree di intervento del progetto, ovvero tirocini, casa, servizio civile, fare impresa, lavoro, studio e formazione e Giovanisì+ (partecipazione, cultura, legalità, sociale e sport);

Giovani: il target dei beneficiari del progetto regionale Giovanisì sono i giovani dai 18 ai 40 anni. La grafica dovrà dunque avere un “segno” giovanile, conservando però un taglio istituzionale;

Toscana: rappresentare il territorio di riferimento del progetto;

Partecipazione: intesa come pratica di dialogo e avvicinamento tra giovani e istituzioni;

Storie: protagonisti degli eventi sono i giovani beneficiari del progetto, attraverso il racconto delle loro storie;

Tour/movimento: il format degli eventi è un viaggio itinerante tra le storie e i suoi protagonisti.

Premi

Gli autori delle prime tre opere classificate verranno premiati con buoni d’acquisto (ticket compliments di Edenred) in strutture convenzionate. Il vincitore riceverà un buono dal valore di 1.000 euro; al secondo classificato sarà consegnato un buono dal valore di 600 euro; e al terzo un buono di 300 euro.

Quando

Sarà possibile inviare la propria candidatura dal 21 aprile al 20 maggio 2021 (entro le ore 12.00).

Per informazioni e modalità di partecipazione

Tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione sono sul sito di Giovanisì al seguente indirizzo web:

https://giovanisi.it/2021/04/unidea-per-giovanisi-in-tour-t-shirt-design-contest-deadline-20-5/

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa