Tamponi rapidi a Casciana Terme Lari per studenti, studentesse e familiari

Da lunedì 26 aprile studenti, loro familiari, e personale scolastico, potranno usufruire di un nuovo e importante servizio offerto sul territorio comunale: effettuare gratuitamente una volta al mese un test antigenico rapido ed avere subito il risultato.

L'iniziativa viene attivata nell'ambito del progetto Scuole Sicure promosso dalla Regione Toscana che ha sottoscritto un accordo con Federfarma e Cispel per l’effettuazione gratuita di test antigenici rapidi di screening per l’infezione da Covid-19.

“Grazie alla adesione delle farmacie di Lari, Lavaiano e Perignano da oggi è possibile effettuare lo screening anche a Casciana Terme Lari – ha commentato l’Assessora Chiara Ciccarè – Grazie al coordinamento svolto come Amministrazione siamo riusciti a portare questo servizio fondamentale sul territorio. Abbiamo messo a disposizione la piattaforma su cui è possibile prenotare i tamponi, abbiamo predisposto gli spazi per effettuarli e in sinergia con le farmacie abbiamo fatto in modo di garantire un’ampia fruibilità del servizio, che infatti sarà attivo dal lunedì al venerdì.”

“In questo momento, mentre prosegue la campagna di vaccinazione, per l’Amministrazione è prioritario mettere in campo tutte le energie e le risorse necessarie per avere sul territorio una capillare azione di prevenzione e limitare il più possibile il diffondersi del virus. – ha commentato il Sindaco Mirko Terreni – Ringrazio le farmacie per aver deciso insieme di far parte di questa iniziativa: un modo intelligente di fare rete per essere utili alla nostra comunità. L’invito che rivolgo adesso alle famiglie è quello di utilizzare il servizio per mantenere sotto controllo la situazione e poter tornare tutti, quanto prima, alle nostre vite.”

Per agevolare le operazioni di prenotazione, in modo da offrire la possibilità di scegliere giorni, orari e sedi più consoni alla proprie esigenze, è attivo il portale unico di prenotazione www.cascianatermelari.gov.it/screening a cui è possibile accedere per avere tutte le informazioni e prenotare direttamente il proprio screening ad una delle seguenti postazioni:

· a LARI, via XXV Luglio (vicino agli ambulatori medici) - a cura di farmacia Boschi-Menichetti snc

· a Lavaiano, parcheggio di via Galilei - a cura di Farmacia Toscana

· a Perignano, via Gramsci, 58 - a cura di FRB Farmacia di Franca Ricci & C. Sas

In caso di necessità è possibile contattare lo 0587/687586

Il servizio si rivolge agli studenti, di ogni ordine e grado, ai genitori, anche se non conviventi, ad altri familiari conviventi e anche ai nonni non conviventi e al personale scolastico. Per queste categorie è previsto un tampone rapido al mese gratuito. Si ricorda che lo screening è su base volontaria, non possono usufruirne i cittadini che presentano sintomatologia riferibile alla infezione da Covid-19 quali febbre, tosse, mal di gola, mal di testa, raffreddore, debolezza, affaticamento e dolore muscolare.

I cittadini non appartenenti alle suddette categorie possono fare il test antigenico rapido a un prezzo calmierato massimo di 22 euro, e il test sierologico (mirato a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM) a 20 euro, così come previsto nell'accordo siglato dalla Regione.

Fonte: Comune di Casciana Terme Lari